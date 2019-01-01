في إطار الجولة الثانية.. اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور تبدأ اجتماعاتها

جهينة نيوز:

بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها اليوم في إطار الجولة الثانية وذلك بمبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الفريق الوطني.

ووفقا لبيان من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون فإن الاجتماعات ستكون مغلقة أمام الإعلام.

وكانت اللجنة المصغرة عقدت أولى جولاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني الجاري حيث تم اعتماد جدول أعمال مقترح من قبل الفريق الوطني الذي قدم أيضا (لا ورقة) تتضمن بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وإدانة الدول الداعمة له لكن مجموعة النظام التركي رفضتها.

وتضم اللجنة المصغرة 45 عضوا بواقع 15 عضوا للفريق الوطني و15 عضوا لمجموعة النظام التركي و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلي.

واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور وتضم 150 عضوا في الأول من تشرين الثاني الجاري على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.