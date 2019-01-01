17 ملياراً مبيعات المؤسسة الغذائية.. خط للحليب المعقم بطاقة 8 أطنان يومياً في ألبان حمص

جهينة نيوز:

أكد المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية ريم حللي توريد خط للحليب المعقم PET بشركة ألبان حمص بطاقة 8 أطنان حليب يومياً بهدف زيادة طاقاتها الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، مشيرة إلى متابعة إجراءات توريد خط الجبنة (مثلثات) حيث سيتم طرح منتجاتها المتنوعة قريباً في الأسواق.

وأضافت أن المؤسسة تسعى لزيادة طاقاتها الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة في كافة الشركات، كاشفة عن إعطاء أمر المباشرة لتوريد خط تعبئة المياه في وحدة بقين لعبوات (لتر ونص لتر)، واستكمال عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج في كافة الوحدات التابعة للشركة العامة لتعبئة المياه بما يضمن زيادة الطاقات الإنتاجية فيها، ومتابعة إجراءات إقامة معامل جديدة لتعبئة المياه الطبيعية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.

ونوهت إلى أنه تم توقيع عقود تصديرية لشركتي عنب السويداء وعنب حمص بما يساهم في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي.

وعن مبيعات المؤسسة لغاية 31/10 الماضي قالت إنها بلغت حوالي 17 مليار ليرة سورية، أما أرباح الشركات التابعة قبل الضريبة لنفس الفترة فسجلت حوالي 3 مليارات موزعة بين شركات المياه، ألبان حمص، عنب السويداء، كونسروة دمشق، عنب حمص.

وأضافت أن المؤسسة قامت بتصريف كافة مخازينها من خلال توقيع عقود تجارية وتوقيع اتفاق مع المؤسسة السورية للتجارة لوضع ستاندات وبرادات لعرض منتجاتها وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المواطنين .