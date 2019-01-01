التعليم العالي تصدر نتائج المرحلة الثانية من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التعليم العالي نتائج المرحلة الثانية من مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة المجانية للمرحلة الجامعية الأولى للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها “العلمي والأدبي والشرعية” لدورة عام 2019 .

وتضمن إعلان الوزارة اليوم الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للمرحلة الثانية من مفاضلة منح الجامعات الخاصة للفرعين العلمي و الأدبي للعام الدراسي 2020-2019 إضافة إلى أسماء المقبولين من أبناء الشهداء.

وكانت الوزارة أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري نتائج المرحلة الأولى من المفاضلة.

ويبلغ عدد المنح المقدمة من الجامعات الخاصة وعددها 23 جامعة للعام الدراسي الحالي 746 تتوزع على مختلف الاختصاصات وتصل نسبة الطلاب المقبولين في هذه المنح إلى نحو 5 بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنوياً في هذه الجامعات.