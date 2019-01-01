Mtn سوريا تنفي خبر الحجز الاحتياطي على أموالها: "لا يتعدى كونه اجراءا روتينيا تقوم به اي جهة"

جهينة نيوز

انتشر مؤخرا في عدد من المواقع المحليه وبعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده الحجز الاحتياطي على أموال شركه MTN سوريا.

واكدت الشركه اليوم الاثنين في بيان صادر عن المكتب الصحفي لها ان هذا الخبر لا يتعدى كونه اجراءا روتينيا تقوم به اي جهة حكوميه او رسميه مع ايا كان عندما يكون هناك اي قضيه او مطالبه ماليه معلقه او قيد المتابعه لضمان التسديد للجهات العامه دون أن يتم المساس بكينونه الشركه او سير اعمالها والتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها.

وحسب بيان الشركة يكون الحجز احتياطيا ومقتصرا على الأموال المطالب بها فقط وليس على كافه أموال الشركه وذلك لضمان سداد المطالبات المالية عند الإتفاق على التسويه المناسبه القضيه.

واكدت شركه MTN سوريا التزامها في معالجه هذه القضية انطلاقا من التزامها الدائم مع القوانين والأنظمة المرعيه في الجمهوريه العربية السورية كما تؤكد إيمانها في الدور الذي ماتزال تقوم به في تطوير قطاع الإتصالات بما يساهم في خدمه المجتمع السوري.

وكان انتشر امس الاحد خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده اصدار وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN وأعضاء في مجلس إدارتها نتيجة غرامة جمركية بلغت نحو 20 مليون ليرة سورية.

وقال الخبر انه تم الحجز على أموال الشركة وكل من رئيس مجلس إدارتها ونائبه، إضافة إلى 4 آخرين، وفقاً للقرار الصادر عن الوزارة في 24 تشرين الأول الماضي، الذي أشار إلى ارتكاب الشركة مخالفة جمركية هي الاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامات بموجب القرار 1,100 نحو 8.1 مليون ليرة، وغرامات بـ5.2 مليون ليرة و2.5 ملايين ليرة بحسب القرارين 1,101 و1,1102.

واشار الخبر ان الحجر جاء من قبل الوزارة ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الجمركية المتوجبة على الشركة من خلال هذه القضايا الجمركية التي وقعت في "أمانة جمارك حرة عدراً"، كما جاء في القرار.

وحتى نهاية أيلول الماضي بلغت أرباح الشركة 693 مليون ليرة، متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة، محققةً إيرادات وصلت إلى 67 مليار ليرة حتى نهاية أيلول بلغت حصة الحكومة منها 14 مليار ليرة، وجاءت النسبة الأكبر من الإيرادات الخطوط المسبقة الدفع بـ34 مليار ليرة وخدمات الجيل الثالث بـ19 مليار ليرة.

وفي المقابل تملك "شركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليميتد" حصة 72.98 من أسهم "MTN"، والتي تتبع للشركة الأم "MTN Group Limited" ومقرها جنوب إفريقيا.