في حماة.. التسعيرة «شعار» على واجهات السرافيس والسائقون يفرضون ما يريدون!

جهينة نيوز

كثيرة هي المسوغات لعدم انتظام حركة النقل العام في حماة، البعض يتحدث عن نقص مخصصات المازوت وغياب العدالة في توزيعها، والآخر يلقي باللوم على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن التسعيرة المقررة لم تعد تتناسب مع التكاليف، وبالنتيجة يتقاضى السائقون على بعض الخطوط أجوراً ضعف التسعيرة المقررة ويدفع الراكب «من تم ساكت»، كما يعاني الركاب «الشنططة» بسبب عدم توافر سيارات في كثير من الأوقات، علماً أنه يتوافر أسطول من الميكروباصات العاملة يتجاوز عددها الـ3700 ميكرو في محافظة حماة.

ويتساءل خالد الحلبية- رئيس نقابة عمال النقل البري عن الفائدة من التسعيرة المقررة المعلنة على واجهات الميكروباصات ما دامت لا تطبق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المازوت المخصص لسيارات النقل العام لم يعد يتناسب مع الزيادة الملحوظة في عدد المسافرين بعد توافر الأمن والاستقرار، فالسيارة التي كانت تعمل بمعدل نقلة واحدة في اليوم باتت تعمل 2– 5 نقلات في اليوم ويضطر السائق لشراء المازوت الحر بسعر مضاعف، مشيراً إلى أن بعض السائقين يستخدم أساليب ملتوية لزيادة الأجور إذ يلجؤون إلى التحايل لتحصيل أجور مضاعفة عن طريق تبادل الخطوط كما يحصل في كراج الريف الغربي بين سرافيس السقيلبية ومصياف وسلحب فيتم تهريب السرافيس العاملة على الخط إلى خارج الكراج والإبقاء على سيارة واحدة في الكراج، لدفع الركاب لقبول أي أجر يحدده السائق ناهيك بحشر عدد زائد من الركاب في السيارة نفسها.

وأضاف حلبية: إن توزيع المازوت على السيارات غير عادل فمخصصات السيارة على خط حماة– حمص التي لوحاتها حمص 80 ليتراً كل يومين، بينما مخصصات مثيلتها التي لوحاتها حماة 56 ليتراً، مشيراً إلى أنه في الإمكان ضبط استخدام المخصصات بتوزيعه وفق قوائم المسافرين بالنسبة للخطوط الخارجية والتشديد على عمل مراقبي الخطوط بالنسبة للنقل الداخلي بالمدينة لأن عملهم في الوقت الحالي غير نظامي وبخصوص عدم توافر وسائل نقل عامة بين الريف والمدينة في فترة بعد الظهر قال حلبية: لا يتوافر عدد كاف من الركاب في مناطق الريف بعد الساعة التاسعة صباحاً ولاسيما بالريف الغربي لأن أغلب الركاب يتوجهون إلى أعمالهم في المدينة بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً وأغلب الميكروباصات يعود من المدينة قبل الساعة الواحدة ظهراً ولا يمكنها أن تعود فارغة.

وأكد منجد العائق -عضو مكتب نقابة عمال النقل البري في حماة -رئيس لجنة نقابة عمال النقل البري في سلمية لصحيفة تشرين أنه يصعب على الركاب إيجاد سيارة من سلمية إلى حماة بعد التاسعة صباحاً وكذلك ينقطع السير جزئياً من حماة إلى سلمية بعد الظهر فنجد عشرات بل مئات الركاب ينتظرون سيارات تقلهم بكلا الاتجاهين، مشيراً إلى أن عدد السرافيس العاملة على الخط يتجاوز الـ130، في حين أن عدد العاملين الذين يتوجهون من سلمية إلى عملهم في حماة يومياً يتجاوز الـ2500 عامل، ناهيك بالمراجعين للدوائر الحكومية من غير العاملين، لافتاً إلى أن مخصصات المازوت المقدرة بـ124 ليتراً للسرفيس في الأسبوع لا تكفي للعمل أكثر من نقلتين في اليوم.

وتروي المهندسة رانيا بارودي -رئيسة دائرة نقل الركاب المشترك في مديرية النقل أن أهم مشكلة في تنظيم عمل سيارات النقل العام العاملة على الخطوط هي عدم التزام الميكروباصات بالعمل اليومي على الخطوط وتهرب الكثير منها من العمل إذ نجد بعض خطوط النقل مسجلاً عليها /60/ سيارة، لكن بالواقع لا يتجاوز عدد السيارات العاملة على الخط الـ30 سيارة، مشيرة إلى أن عدد وسائط النقل العام المسجلة على الخطوط ضمن المحافظة بلغت/2600/ ميكروباص و/46/ باصاً كبيراً و/4586/ سيارة سياحية، بينما يعمل بين المحافظات/1175/ ميكروباصاً و/75/ باصاً كبيراً، كما يعمل من واإلى الدول المجاورة/50/ ميكروباصاً و/10/ باصات كبيرة و/290/سيارة سياحية.

رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في حماة- دانيال جوهر قال: إن المديرية ملزمة بالتقيد بالتسعيرة المقررة والبالغة أربع ليرات للكيلو متر بالسرفيس على الخطوط الخارجية، وخمس ليرات ضمن المحافظة، بينما تسعيرة النقل بالميكروباص 4.5 ليرات للكيلو متر وأربع ليرات بالباص، مشيراً إلى أن هذه التسعيرة لا تحقق مرابح كافية للسرافيس، لكن في المقابل فإن التسعيرة الفعلية التي يتقاضاها السائقون فيها ظلم للركاب، في حين أكد نعمان الحاج -رئيس دائرة حماية المستهلك أن عدد ضبوط مخالفات النقل العام بلغت 170 ضبطاً في العام الحالي 60% منها ضبوط عدم الإعلان عن التسعيرة.

وفي اتصال هاتفي مع معاون مدير دائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- طوني عنيد رفض التحدث عن موضوع تسعيرة النقل العام وأغلق الهاتف من دون نقاش.