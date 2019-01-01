أبراج الاثنين 25 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٥/ ١١: يلبي رغبات الاخرين يحصل على المودة، النجاح ياتي متاخر، يميل للتفاصيل، متطلب، تتراوح احاسيه بين الحزن والفرح، جسده مثل عقله نشيط دائما

للبعض ارتباط وتغيير عمل، انهاء مشاكل السنة ببداية جديدة، موعد انتقال للمنزل او مكتب جديد، للبعض ركود وجمود بسبب وعود لم تتحقق على صعيد السنة، تغيير محل أقامة

الحمل: تخوض تجربة استثمارية وتناقش مع بعض الجهات أمور مهمة واساسية قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عنها مشروع جديد وتبحث عن تمويل وايصال رسائل معينة للمؤسسات تناقش تطورات تستفيد من بعض ظروف فواتير واستحقاقات وضرائب، للبعض امور استشفائية، للبعض ذكريات

الثور:: القمر بالعقرب يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك استخدم ذكائك، تنقلب الأمور لمصلحتك، انتبه عندك عرقلة

الجوزاء: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد انتبه من سوء نية، ايام قادمة استثنائية اشياء جميلة لمصلحتك احسن الاختيار واستعن بفريق عمل واطلب مساعدة وانتبه على صحتك، للبعض توقيع عقد جديد كنت بانتظاره، للبعض ارتباط او عقد شراكة

السرطان: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة يوم جيد للرهان.

الاسد: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية

العذراء: نهار يحملك دراسة مشروع تعبر عن حاجاتك ومشجع للزيارات ولقاءات تحصل على تقدير بعملك مقابلاتك ناجحة تركز على شؤون شخصية عائلية تتغلب على معاكسات الفلك من عرقلة وتأجيل، الاوضاع لصالحك، اليوم انت حكوجي وتخرج عن المالوف

الميزان: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي اليه واصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألف وخاصة أن القمر ببرج المال ،احد ما يساعدك

العقرب: الحيوية مضاعفة، القمر ببرجك تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، تدفع ما عليك من استحقاقات وديون تعيش فترة مغامرة مالية وخاصة انك تحسم امرك

القوس: تسير الأمور من حسن إلى أحسن، القمر لم ينتقل لبرجك بعد، فكر قبل الاقدام على امر خاص بك لا تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، حسك مرهف، انتبه وكن حذر احتمال حسم لقصة عاطفية، انتبه وكن حذر احتمال تغيير او تعامل مع غرباء

الجدي: تسمع مت يطرب قلبك، يحصل مواعيد، تجد تجاوب، القمر ببرج العقرب يدعمك، تتلقى دعوة وتبدو سعيدا بلقاء الأصدقاء، معرفة جديدة او دعوة غداء ، نهار للانفتاح والاجتماع

الدلو: نهار للعمل اظهر بمظهر القوي القادر ولا تدع احد يكشف مخاوفك قد تضطر للعمل مع أحد غريب عن محيطك أو مع المسؤولين، اترك الجدل وتفضل صمت لا تكشف اوراقك، اعمل بعيدا عن العيون وأثبت جدارتك ومسؤولياتك وتتعجب من مواقعك انت على صح والاخرون يحاولون صب الزيت على النار

الحوت: تجد تسوية لمسائل تعقدت بالسابق تتقدم بطلب وتجد تجاوب تشرح افكارك وهواجسك للمقربين، لا تعلق اهمية على سفر وأوراق ولقاء معلومات سرية انتبه من شائعات تطالك تاخذ قرارات خاصة بقضية عمل جديد، للبعض فرص مهنية جديدة غير معلنة، لا تقلب الطاولة بسبب تسرعك اتصال مهم من بعيد