بعد ان اثارت استقالته الجدل ... هذا ما قاله وئام وهاب عن الاعلامي سامي كليب

جهينة نيوز:

في ظل الجدل الذي اثارته استقالة الاعلامي سامي كليب من قناة الميادين دافع النائب السابق و رئيس حزب التوحيد اللبناني وئام وهاب عن الاعلامي سامي كليب معتبراً انه من المعيب توجيه الاتهامات له.

و كتب وهاب في تغريدة له على تويتر "سامي كليب أعرفه منذ كنا على مقاعد الدراسة حاقد على (إسرائيل) التي قتلت والده وكنا نتحدث ونحن صغاراً عن التحرر وكنا في مجتمع مغلق عملنا سنوات طويلة في الصحافة معاً ولم نقبل أية إغراءات في عملنا عروبته ليست بحاجة لشهادة ومن المعيب أن توجه له إتهامات سخيفة ".

و كانت استقالة الاعلامي سامي كليب من قناة الميادين قد اثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تخوف ناشطين من انتقال كليب الى المحور الاعلامي الموالي لامريكيا, فيما دافع عنه اخرين بينما دعا غالبية الناشطين للتريث قبل الحكم على الاعلامي سامي كليب.