بحيرة المزيريب بريف درعا تستعيد مياهها تدريجيا

جهينة نيوز:

بدأت المياه تتجمع تدريجيا في بحيرة المزيريب بريف درعا الغربي بعد جفافها بالكامل وخروجها من الخدمة خلال الفترة الماضية.

وكان منسوب المياه في بحيرة المزيريب انخفض خلال السنوات الماضية نتيجة التعديات وحفر الآبار المخالفة والعشوائية في محيط البحيرة التي تعد أهم المصادر المائية وأبرز المقاصد السياحية في محافظة درعا.

مدير الموارد المائية المهندس منير العودة أشار إلى أن الاستنزاف الجائر لمياه ينابيع المزيريب خلال فترة الأزمة أدى إلى جفاف البحيرة بشكل كامل وتوقف كل مشاريع مياه الشرب عليها والاستعاضة عنها بمشاريع بديلة مبينا ان بعض ينابيع محافظة درعا أصبحت موسمية نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه.

وأكد العودة أن بعض الرشوحات وتجمعات المياه بدأت تظهر في أرضية البحيرة وستعود الى سابق عهدها خلال مدة شهر تقريبا مشيرا إلى ضرورة ايجاد حل جذري للآبار المخالفة للحيلولة دون جفاف البحيرة مرة ثانية خلال الصيف القادم.

يشار إلى أن بحيرة المزيريب تمتد على مساحة 105 الاف متر مربع وهي من أكثر المواقع السياحية ارتيادا في محافظة درعا.