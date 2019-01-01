أهالي تل أبيض يحرقون مقر لمرتزقة الاحتلال التركي و يقتلون ثلاثة منهم

جهينة نيوز:

هاجم أهالي مدينة تل أبيض بشمال سوريا مقرا لعناصر الجماعات الارهابية الموالية لتركيا، وأضرموا النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 ارهابيين في الحريق.

و عن سبب ثورة الاهالي ذكرت وكالة مواقع كردية و صفحات تواصل اجتماعي عن مصدر محلي قوله، إن الحادثة جاء كرد فعل من سكان حي الجسر بالمدينة على إقدام أفراد من الجماعات الارهابية المدعومة من تركيا على التحرش بنساء من الحي مما أثار غضب المدنيين.

وأشارت المصادر الى ان مدينة تل أبيض تشهد فلتانا أمنيا منذ سيطرة قوات الاحتلال التركي و الجماعات الارهابية ، حيث تشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات وعمليات سلب ونهب وخطف إلى جانب التحرش والاغتصاب بحق النساء.