بلومبرغ يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأميركية

الأحد, 24 تشرين الثاني 2019 الساعة 22:03 | سياسة, عالمي

بلومبرغ يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأميركية

جهينة نيوز:

أعلن مايكل بلومبرغ الاحد ترشحه للرئاسة الأميركية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديموقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وقال بلومبرغ (77 عاما) على موقعه على الانترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار “سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أميركا”.

وانهى الاعلان التكهنات حول نوايا بلومبرغ الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفدرالية.

واضاف بلومبرغ “لا يمكننا تحمل اربع سنوات اخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الاخلاقية”.

وأشار إلى أن ترامب “يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى. فربما لا نتعافى ابدا من الاضرار”.

وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيهز بلومبرغ المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديموقراطيا.

ويقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين اليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتغيغ في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاع وطني.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 صلاح الدين الحسكاوي
    24/11/2019
    22:39
    سواء فاز الفيل أو الحمار العرب دائماخاسرين و الصهاينة رابحين
    بالنسبة لمنطقتنا العربية اسم الرئيس الأمريكي باراك أو دونالد أو رونالد أوجورج غير مهم ...هل يفوز الحمار أو الفيل لا يهم فالاثنين أسوأ من بعض بالنسبة لبلادنا مادام الكيان الصهيوني موجودا و لوبيه الصهيوني هو المؤثر الأكبر في رسم السياسات الأمريكية للبلاد العربية فلا يعود هناك فرقا بين هيلاري و بين ترامب فالاثنين تتميز سياستهما بالعدوانية و العدائية بالنسبة لفلسطين و سوريا و العراق و اليمن و ليبيا و لبنان و حركات المقاومة الفلسطينية و حزب الله لذلك علينا ألا نهتم بمن سيفوز لأن الكيان الصهيوني هيك هيك ربحان و هو كالمنشار طالع آكل نازل آكل و كلما أتى رئيس أميركي نظنه هو الأسوأ لكن يبدو أن الرئيس الأسوأ لم يأتي بعد و لم نصل الى قاع قاع السياسات الأمريكية بالنسبة لبلادنا العربية و الله يستر أحسن شي

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا