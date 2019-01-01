السورية للتجارة تطرح سلة غذائية بقيمة 10 آلاف ليرة اعتباراً من بداية الشهر القادم

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرح سلة غذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة في صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها بمختلف المحافظات اعتباراً من بداية الشهر القادم وذلك في إطار تدخلها الإيجابي بالأسواق وتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة.

وأشارت المؤسسة في إعلان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أنه “تنفيذاً لتوجيهات الحكومة ستقوم اعتباراً من بداية الشهر القادم بطرح سلة غذائية تضم 5 كيلوغرام سكر أبيض و3 كيلوغرام أرز و3 كيلوغرام برغل و1 كيلو غرام شعيرية و1 كيلوغرام معكرونة و1 كيلوغرام عدس مجروش و1 كيلو غرام حمص حب و1 كيلو غرام عدس حب و2 ليتر زيت دوار الشمس وعلبة سمنة بقيمة عشرة آلاف ليرة.

ويأتي طرح هذه السلة الغذائية وفق المؤسسة بهدف تأمين المواد الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم منها بأسعار منافسة.

وكان مجلس الوزراء كلف خلال جلسته الأسبوعية وزارة التجارة الداخلية زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في صالات المؤسسة السورية للتجارة بالكميات والجودة والسعر المناسب.