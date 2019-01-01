الحرس الثوري: احبطنا مؤامرة كبيرة جدا في يومين

جهينة نيوز:

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي ان اعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها ايران كانت مؤامرة كبيرة جدا بناءً على المعلومات التي لدينا، ولكن تم احتوائها في غضون 48 ساعة وان العالم لايمكنه ان يتصور كيف ان هذه المؤامرة تم احباطها في هذه المدة القصيرة.

وأكد العميد فدوي اليوم الاحد امام تجمع ضم اربعة الاف من فتيات منظمة التعبئة الشعبية في القاعة الكبرى بوزارة الداخلية انه في بعض الحالات حاول العدو ان يستخدم الوسط النسوي لتمرير مخططه ضدنا ، وعلى الجانب الاخر ايضا فان بعض اجراءاتنا ومن اجل ان تترك تاثيرا اكبر كان يستلزم ان يكون العنصر النسوي هو مصدر ونقطة انطلاق التطورات .

وقال العميد فدوي ، في إشارة إلى قضية الحجاب ان جميع الخبثاء بالعالم اجتمعوا اليوم لاستهداف القيم الاسلامية عبر الحرب الناعمة والصراع الثقافي ، مشيرًا إلى أن النساء لهن دورًا حاسمًا في هذه المعركة ، خاصة في مجال العفة الحجاب.

وقال إن منظمة التعبئة الشعبية حددت حتى الآن خمسمئة بابا لفرص العمل العائلية واضاف انه في حال تفعيل هذه الوظائف ، فسيتم القضاء على جزء مهم من مشكلة البطالة وما ينتج عنها من أضرار اجتماعية".

وافاد العميد فدوي بإن واحدة اخرى من مشاكل البلاد هي قضية السكان ، وقال: إن النمو السكاني اضحى سلبيا ويمكن أن يترك عواقب وتبعات سلبية ويجب أن تكون التعبئة النسوية رائدة في هذا المجال ، ويجب أن تكون لكل اسرة في حرس الثورة الاسلامية والتعبئة خمسة اطفال على الاقل .