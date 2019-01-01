فنانة تركية تتنمر على العرب وترفض إعلانا في الاردن

جهينة نيوز

دينيز شاكر فنانة تركية عرفت بتصرفاتها المستهترة وتصريحاتها المثيرة للجدل

أطلّت الفنانة التركية دينيز شاكر في أحد البرامج التلفزيونية، وسُئلت إن كانت تتلقّى عروضاً لتصوير إعلانات في الدول العربية، فردت أنها ترفض أي إعلان في البلاد العربية وخاصة أن هذه الاموال التي ستأتيها من الاعلانات العربية ليست بحاجتها وقد تلقت مؤخرا عرضا لتصوير إعلان للزبدة في الأردن، وقالت: "لست بحاجة للمال إلى هذه الدرجة، ولم أفقد عقلي لأقبل تصوير إعلان للزبدة في الأردن. الحمدلله أنّني أنام في سريري براحة".

رد دينيز أثار غضب أصدقائها في الوسط الفني في تركيا الذين يقبلون بالاعلانات العربية فقد اعتبروه هجوما عليهم كما اعتبر استفزازا للعرب وخاصة أنه سبق وتهجمت على فتيات عربيات محجبات في أحد مقاهي اسطنبول وقالت لهم: "هنا ليست الجزيرة العربية"، وتقصد السعودية، مما عرّضها لانتقادات قاسية، ورفعت الفتيات ضدّها قضية بتهمة العنصرية.