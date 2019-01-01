لبنان: في "أحد التكليف" تظاهرة في محيط السفارة الأميركية رفضا للتدخل الأمريكي

جهينة نيوز

يحتشد المتظاهرون اللبنانيون اليوم الأحد للمشاركة في مظاهرات من المتوقع أن تعم كل لبنان، تحت شعار "أحد التكليف" في استمرار للحراك الشعبي المستمر منذ 17 تشرين الاول الماضي.

ويسعى المتظاهرون في "أحد التكليف" إلى إيصال رسالة تطالب فيها الجماهير الطبقة السياسية الحاكمة التعجيل في تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة سعد الحريري الذي قدم استقالته في أواخر تشرين الاول.

كما انطلقت تظاهرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر رفضا للتدخل الأمريكي وتصريحات السفير السابق في لبنان جيفري فيلتمان الأخيرة.

واكدت مصادر إعلامية ان الجيش اللبناني اغلق الطرق المودية للسفارة الأمريكية بالأسلاك الشائكة.

وافادت المصادر ان الجيش ارسل تعزيزات عسكرية وأمنية وسط اتهام عدد من النواب لبعض السفراء الأجانب بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية.

ويطالب الحراك الشعبي اللبناني الذي دخل يومه التاسع والثلاثين، بتشكيل حكومة تكنوقراط ترتكز مهمتها الأساسية في إجراء إصلاحات والتحضير لانتخابات مبكرة، وتستعيد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.