تسريب صور لهاتف "هواوي" الجديد

جهينة نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهاتف "هواوي" الجديد والذي يحمل اسم "Huawei Nova 6 SE" والذي سيتم تقديمه في 5 كانون الأول.

الصور التي تم تداولها يظهر فيها كاميرا أمامية مدمجة وكاميرا رئيسية بـ4 عدسات، وتم تصميمها بشكل مشابه لهاتف iPhone 11 Pro.

كما تم عرض عدد من مزاياه ومواصفاته الفنية بصورة أخرى تم فيها الوصف باللغة الصينية.

يعتبر هاتف Huawei Nova 6 SE، نموذج مبسط من Nova 6، تم تصنيعه على منصة Kirin 810. كما تم الإبلاغ عن دعم شحن 40 واط.

يذكر بأن الإعلان عن الهاتف الجديد سيتم في 5 كانون الأول القادم.