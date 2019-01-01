الجيش يبسط سيطرته على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي

جهبنة نيوز

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت سانا أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات التي تتبع له بريف إدلب الجنوبي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على قرية المشيرفة.

وادت الاشتباكات أيضاً إلى القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم في حين لاذ باقي أفراد المجموعات الإرهابية باتجاه مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي.

وكانت وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها في الرابع عشر من الشهر الجاري على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وسيطرت وحدات من الجيش في آب الماضي على مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط وعدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي وحررت ريف حماة الشمالي فيما لا تزال مجموعات إرهابية تنتشر في إدلب وريفها تضم في صفوفها مئات المرتزقة الأجانب دخلوا عبر الأراضي التركية بتسهيلات ودعم من نظام أردوغان ينتمى أغلبهم لتنظيمي جبهة النصرة و “الحزب التركستاني” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التكفيرية.