ريال مدريد يتجاوز خطأ راموس ليواصل تقاسم الصدارة مع برشلونة

جهينة نيوز

تجاوز ريال مدريد خطأ فادحا مبكرا من سيرجيو راموس ليهزم ريال سوسيداد 3-1 على أرضه يوم امس السبت ويظل متساويا في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومرر المدافع الإسباني الدولي (33 عاما) كرة سيئة للخلف في أول دقيقتين، ليسمح لويليان خوسيه بمراوغة الحارس تيبو كورتوا ووضع الكرة في المرمى الخالي ليتقدم الضيوف وسط صدمة الجماهير باستاد سانتياجو برنابيو.

لكن ريال مدريد عادل النتيجة عن طريق كريم بنزيمة بعد 37 دقيقة قبل أن ينتصر في الشوط الثاني بفضل هدفي فيدريكو بالبيردي ولوكا مودريتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد 28 نقطة بعد 13 مباراة بالتساوي مع برشلونة الذي هزم ليجانيس 3-1 في وقت سابق اليوم السبت.

واحتاج الفريق صاحب الأرض إلى فترة لاستعادة تماسكه بعد البداية الكارثية لكن أدرك التعادل في نهاية المطاف حين قابل بنزيمة تمريرة مودريتش من ركلة حرة في الشباك بصدره.

وتقدم فريق المدرب زين الدين زيدان في بداية الشوط الثاني بتسديدة أبدلت اتجاهها إلى الشباك عبر لاعب الوسط بالبيردي وعزز تفوقه في الدقيقة 67 بتسديدة من مودريتش من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف اللاعب الكرواتي من تمريرة عرضية للبديل جاريث بيل الذي تلقى استقبالا متباينا بعدما أثار غضب جماهير ريال مدريد باحتفاله بتأهل ويلز إلى بطولة أوروبا 2020 عبر رفع علم كتبت عليه كلمات ”ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب“.