إيران تتهم السعودية بتمويل أنشطة معادية على الإنترنت أيام الاضطرابات

جهينة نيوز

اتهمت النيابة العامة الإيرانية السعودية بتمويل حملة للمعارضين الإيرانيين عبر الإنترنت لتوجيه الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مساعد المدعي الإيراني العام في شؤون الفضاء الافتراضي أنه خلال أيام الاضطرابات كانت هناك ثلاث منصات نشطة لتنظيم "مجاهدي خلق" على الإنترنت لتوجيه الاضطرابات انطلاقا من ألبانيا والسعودية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن السعودية مولت جزءا هاما من هذه الحملة.

وكانت الحكومة الإيرانية توعدت أمس السبت بــ"رد حازم" على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.