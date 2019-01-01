احتراق القمر الصناعي الروسي كوسموس 2422 لنظام الإنذار بالهجوم

جهينة نيوز

أكد مركز الاستخبارات الرئيسي للفضاء التابع لقوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أن القمر الصناعي الروسي كوسموس- 2422 من نظام التحذير من الهجمات الصاروخية قد خرج عن مداره واحترق في الجو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أكد متخصصون من مركز الاستخبارات الفضائية الرئيسي التابع لقوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية أن شظايا مركبة الفضاء كوسموس 2422 قد خرجت من المدار".

تجدر الإشارة إلى أن "خروج شظايا القمر الصناعي من المدار وقع في 01.15 بتوقيت موسكو في 23 تشرين الثاني 2019 فوق المحيط الهادئ"، بينما احترق حطام القمر الصناعي عند المرور عبر طبقات كثيفة من الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع أيضا أن القمر الصناعي كوسموس 2422 أطلق في عام 2006 من قاعدة بليستسك الفضائية واستنفد بالفعل موارده. كانت هذه المركبة الفضائية تتبع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويجري الآن تشكيل مجموعة فضاء جديدة لنظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الذي يتكون من سواتل "توندرا".

وفي وقت سابق ذكرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن قمرًا صناعيًا روسيًا خرج عن المدار واحترق في الجو.