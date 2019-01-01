سكن بسعر التكلفة على مدى 25 عاما.. وزير الإسكان يبحث مع وفد ألماني التعاون في ملف السكن الاجتماعي

جهينة نيوز

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أمس مع الوفد البرلماني الألماني برئاسة فرانك بازيمان رئيس مجموعة الاتصال الخاصة بسورية في البرلمان الألماني إمكانيات التعاون في إدارة ملف السكن الاجتماعي، كأهم ملف لتقديم السكن الاجتماعي بسعر التكلفة على مدى 25 سنة.

وبين عبد اللطيف أن الوزارة تعنى بشقي التخطيط والتنفيذ حيث تعنى بالتخطيط بكل مستوياته على صعيد ملف السكن الاجتماعي.

وأكد عبد اللطيف قدرة الوزارة على الاستمرارية في مشروع السكن الاجتماعي خلال سنوات الحرب عبر تخصيص عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بجهود الشركات الإنشائية العامة التي تقوم بتنفيذ كبرى المشاريع في سورية كذراع للحكومة بعد تحرير أي منطقة من رجس الإرهاب ومسارعتها لتأمين البنى التحتية والخدمية للمنطقة لإعادة الأهالي إليها.

وعبر بازيمان رئيس الوفد عن سعادته لعودة الحياة الطبيعية إلى سورية وحرصه على نقل هذه الحقيقة إلى الشعب والبرلمان الألماني وتكذيبه لما كانت تسوقه وسائل الإعلام الغربية عن حقيقة الأحداث في المنطقة.

وعرض بازيمان لرؤية الحزب البديل المنتمي إليه كاشفاً عن بدء ارتفاع الأصوات المنادية بإعادة العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع سورية ودعوة الشركات ورجال الأعمال للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء والعمل لرفع العقوبات الاقتصادية الجائرة عن الشعب السوري.

من جهته شكر الوزير دعوة الحزب الجادة لرفع العقوبات الاقتصادية الظالمة عن سورية والتي أثرت في معيشة السوريين لافتاً إلى أن الجهود الحكومية متواصلة لتأمين الحاجات الأساسية والضرورية لمواطنيها.