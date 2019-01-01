أبراج الأحد 24 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٤/ ١١: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ لأنه يحب الحيوي والحركة ولا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الإساءة يحب السلطة والنفوذ متعدد المواهب يحتفظ بجانب خاص من شخصياه، عنده قدرة على استباق الحدث، لكن المرحلة القادمة جديدة تكون محظوظ، انفراجات، الأوضاع العاطفية تكون ممتازة، ارتباط للبعض وفترة مناسبة للقاء نصفه الآخر حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج لأنه يوجد فرصة في كل مكان، حظ سعيد.

الحمل: تجد نفسك مرتاح وخاصةً بالقرب من محيطك لتلعب دور مهم لتسوية وقضية عالقة يمكن على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، لا عليك غير أن تعيد النظر ببعض قراراتك، بمطلق الأحوال اليوم الوقت مناسب لتجسد أمنياتك بأمور مالية

الثور: متعب بالتاكيد، الأيام القادمة أفضل، لكن اليوم سوف تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيّع الوقت في الندم والأسف ولا تدع طباعك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تؤدي لخلافات أو مشكلة، هدئ من روعك وعالج الأمور بمنطق وجرّب أن تعمل لقاءات لطيفة ومصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة

الجوزاء: من الصباح تجد نفسك مضطر أن تكون متوتر لا عليك غير أن تنظم وقتك جيداً وتطلب مساعدة، وبكّر لأعمالك لأن اليوم أعمال كثيرة، تجنب السهر والارهاق، وقد تصل لحلول مرضية، ولا تعاند والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن أن تظهر لك مسألة تستوجب حضورك، لا تنسى أن تنتبه على صحتك، يوم ضاغط. وتراكم اعمال

السرطان: ارتفعت المعنويات، مميز نهارك، اليوم حضورك تستمد قوة منه من الرفقة والأحبة ويمكن أن يخطر في بالك التسلية واللهو وتشعر بأهمية التعاون والتعاطف، بإمكانك اليوم قلب المعطيات لصالحك، تعيش يوم مختلف سواءً أو اجتماعي و يرغب أحداً بالاتكال عليك

الاسد: اليوم حاول أن تبقى متيقظ وقد تطرأ مسألة ملّحة تتطلب حكمة ومرونة ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية أو اتجاه مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم ويمكن أن تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها اليوم، واعمل نفسك غير سامع وداري لمحيطك، مشكلة تظهر على صعيد العائلة

العذراء: نهار لطيف، جرّب أن توضح كلامك ولا تثر مواضيع حساسة وخاصةً على صعيد أخوة أو أحد من محيطك، نهارك يحمل لك سفرة قصيرة أو مشاركة، وكثير مناسب للدراسة وتدع نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك تكون مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك، تمضي وقت جميل مع عائلتك ومع جيرانك وأخواتك

الميزان: مناسب لتلتف حول الحبايب وتدّعم قضاياك وتحصل على فرصة مالية، يحمل لك نهارك اغراءات مالية مفاجئات سارّة، عليك التركيز فقط على تحسين الأجواء حتى تنشط المساعي وتصل لهدف بفضل قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد خدمة

العقرب: القمر ببرجك، مطمئن للخواطر اليوم، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة، تعود لاستلام زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة تطور جديدة في حياتك اليومية وأيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة

القوس: اليوم أقل حظ وخاصةً بتراجع صحي أو معنوي إذاً لا تجازف في استقرارك، يمكن أن تسمع كلام معسول، لا تثق بأحد ربما اليوم يخيب أملك بسبب أمر طارئ بآخر لحظة ولا تنسى أن اليوم يوجد شيء يتعلق بالحذر وبطرح التحدي، سوف تقضي وقت في المنزل وتنتبه لصحتك.

الجدي: تعيش فترة جميلة، فرص جديدة، تعزز روابط اجتماعية، تكثر زياراتك ولقاءاتك المفيدة، تواظب نهارك حتى يرافقك الحظ لتفتح أبواب صداقة وتعمل تسويات، ممكن أن تلتقي مع الأصدقاء وتعمل دعوة أو سهرة، هذه الفترة ناشطة اليوم

الدلو: يجب أن تكون حاضر وتثبت وجودك على جميع الأصعدة، اليوم سر نجاحك بالعمل و دقتك بتنظيمك واحترام مواعيدك بمرونتك وسرعة تكيفك مع المسؤولين، تحقق نجاح وسمعة طيبة، بمعنى سلام وارتياح وسمعة طيبة اليوم، عمل مع الغرباء

الحوت: اليوم تحلو اللقاءات، وتتم مصالحة، الحظ داعم يحمل لك حوافز مهمة تقربك من أهدافك المنشودة، تحرك لا تبقى مكتوف الأيدي، فعلاً النهار يحمل لك سفر أو اهتمام باتصالات لأماكن بعيدة، يوم حافل لتسعى لتعمل سلام، شيء عاطفي يشغل بالك