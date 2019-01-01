الأوساط في هونغ كونغ: المعايير الأمريكية المزدوجة تظهر نواياها الشريرة للتدخل في سياسات الصين

جهينة نيوز:

قالت الأوساط المختلفة في هونغ كونغ، إن مشروع قانون الكونغرس الأمريكي المتعلق بهونغ كونغ يتجاهل الحقائق، ويقلب الحقائق رأسا على عقب، ويتدخل في الشؤون الداخلية الصينية بشكل خطير، بما يظهر تماما المعايير الأمريكية المزدوجة لبعض الشخصيات في الولايات المتحدة ونواياهم الشريرة، لمحاولة جعل الصين في حالة من الفوضى، وإن الأفعال الخاطئة للولايات المتحدة ستضر بالتأكيد بمصالحها الخاصة.

يعتقد الحزب الديموقراطي الجديد في هونغ كونغ، أنه من غير المناسب أن تدمج الولايات المتحدة الشؤون التي تنتمي إلى نطاق الحكم الذاتي المتميز بالمستوى المرتفع لهونغ كونغ في إطارإشرافها، وأعرب الحزب عن معارضته الشديدة.

صرح تحالف رجال الأعمال والمهنيين لهونغ كونغ، بأن التدمير الأحادي للعلاقات الصينية الأمريكية من قبل الولايات المتحدة قد أتى أيضا بتأثير سلبي على التجارة والاستثمار للولايات المتحدة في هونغ كونغ، مما يزعزع ثقة التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ويكثف الغيوم في العلاقات الصينية الأمريكية والمفاوضات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما حتى يؤدي إلى الخسائر لكلا الطرفين في نهاية المطاف.

أصدرت جمعية المستوردين والمصدرين الصينية في هونغ كونغ بيانا، قالت فيه إن إقرار مشروع القانون الأمريكي يظهر بشكل واضح تدخل الولايات المتحدة السافر في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ، ويجب إدانته بشدة. تعد هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة في الصين، حيث يمنح القانون الأساسي هونغ كونغ وضعا فريدا، ويضمن تطبيق "دولة واحدة ونظامان" ازدهارهونغ كونغ و تطورها، وتتمتع بالمستوى الأعلى للديمقراطية والحرية مقارنة مع فترة الحكم البريطاني.

قال تساي قوان شن، رئيس غرفة التجارة العامة الصينية بهونغ كونغ، إن إقرار الكونغرس الأمريكي مشاريع القوانين ذات الصلة، سوف يؤثر بشكل خطير على التعاون متبادل المنفعة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة، وتتجاهل حقيقة أن "دولة واحدة ونظامان" قد تم تنفيذها بنجاح في هونغ كونغ، الأمر الذي سيؤثر حتما على التبادلات بين الجانبين.

أشار وو هونغ بين، رئيس رابطة المصنعين الصينيين في هونغ كونغ، إلى أن مشاريع القوانين ذات الصلة بهونغ كونغ لن تعود بالنفع على التطور الديمقراطي لهونغ كونغ، كما ستقوض علاقة التعاون بالمنفعة المتبادلة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة.

أعرب ياو تشي شنغ، رئيس جمعية هونغ كونغ لتعزيز إعادة التوحيد السلمي للصين، عن أن الولايات المتحدة تتجاهل الآثار الخطيرة للعنف الذي حدث في هونغ كونغ، بل تجمل و تصف العنف بجهود السعي إلى "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية" مشيرا إلى أن المسألة الجارية التي تواجهها هونغ كونغ ليست ما يسمى "بحقوق الإنسان" و"الديمقراطية"، بل وقف العنف والحفاظ على سيادة القانون واستعادة النظام.

قال لي يي لي، الأمين العام لجمعية الصداقة بين هونغ كونغ وشيامن: إن العلاقة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي لا يمكن فصلها. لدى أهالي هونغ كونغ شعور بالانتماء إلى البر الرئيسي، ولا يمكن لأي شخص قطع هذه العلاقة. فكيف يمكن للولايات المتحدة التدخل بما يحدث داخل العائلة؟! تريد الولايات المتحدة الآن استخدام هونغ كونغ لتدمير تنمية الصين. بيد أنه في الواقع، تعتمد تنمية الصين على تنمية السلام، الناتجة عن الجهود المشتركة لشعب بلادنا بما فيهم أهالي هونغ كونغ وماكاو. يريد الأمريكيون استخدام مشروع القانون هذا لتدميرنا، فلن تنجح هذه المؤامرة أبدا.

قال فانغ بينغ، نائب الأمين العام لجمعية هونغ كونغ للتنمية السلمية عبر المضيق: إن فكرة المهيمنة في الولايات المتحدة خطيرة للغاية. إذا تدخلت الولايات المتحدة في شؤون منطقة هونغ كونغ هكذا، فإن تبادلات جميع الأنشطة الثقافية للشركات الأمريكية في هونغ كونغ ستتأثر بالتأكيد. يبدو أن الاضطرابات في هونغ كونغ الآن هي نتيجة للتدخل الأجنبي، والوضع الحالي يكون دليلا جيدا. عادت هونغ كونغ إلى الوطن الأم منذ اثنين وعشرين عاما تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، فعلينا أن نثابر على هذا المبدأ.

المصدر CGTN