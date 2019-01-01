اليمن: المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين و هذه هي الدلائل

جهينة نيوز:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم السبت، أن المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين ولا تخصصها لما يخدم المواطنين.

وقال عضو المجلس السياسي في تغريدة له على “تويتر”: “هناك تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن”.

وأضاف “وكمثال لذلك – مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا ١٢ مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليون يورو قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها.

وأكد أن “القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع.

‏وأشار إلى أنه “من المشاريع المقدمة والتي تم الاعتراض عليها كسابقاتها أيضا مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار مخصصة لمحافظة ولمرة واحدة فقط تحمل إحداهما رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الأكل)، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات).

و في ذات السياق أكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس أن أغلب المشاريع تنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية.

وفي اتصال هل مع قناة المسيرة أعرب عبدالمحسن طاووس عن استغرابه مما تحدثت به مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن.

وأضاف” أين هو القانون الإنساني والدولي أمام حصار الدريهمي والجرائم الكبرى في اليمن؟.. داعيا ندعو المانحين في الأمم المتحدة أن يحققوا في أماكن التمويل التي تصرف في اليمن لأن أغلب المشاريع تنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية.

وقال” لدينا وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إلى حكومة الانقاذ في صنعاء وقد نضطر لكشفها.. موضحا أن المنظمات الإنسانية تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات.

وفي مارس 2015 أعلن تحالف العدوان السعودي الأمريكي من واشنطن شن الحرب وفرض الحصار على اليمن، لتبدأ سلسة من الجرائم والانتهاكات التي طالت ملايين اليمنيين، وهو ما أوصل البلاد لتكون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

موقع انصار الله – المسيرة