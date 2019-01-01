تزويد المدمرة الايرانية “دنا” بنظام اطلاق عمودي للصواريخ (VLS)

جهينة نيوز:

اعلن قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال “حسين خانزادي” عن تزويد المدمرة “دنا” بنظام اطلاق صواريخ عمودي (VLS) والذي سيتم اختباره قريبا .

وقال الادميرال خانزادي فيما يتعلق بهذه المنظومة وكما افاد المركز الاعلامي للجيش : ان النقطة المهمة المتعلقة بالقطع البحرية التي تنفذ العمليات بعيدا عن الساحل وفي العمق، هي ان تتمكن من الدفاع عن نفسها ومواجهة العدو.

واضاف، انه من الطبيعي ان القطعة البحرية التي تطفو على السطح يجب ان تصوب على الاهداف السطحية وتواجه الاهداف الجوية الطائرة والصاروخية ايضا، لذا حينما تصبح المنظومات القاذفة عمودية الاطلاق فان اجواء اوسع ستتوفر في مجال اطلاق الصواريخ.

واوضح قائد بحرية الجيش، ان عملية نصب قاذفات الاطلاق العمودي تجري على المدمرة “دنا”؛ واضاف، انه سيتم قريبا اختبار عملية اطلاق صاروخ من قاذفة الاطلاق العمودي من على احدى القطع البحرية وعليه سيتم تزويد جميع القطع في القوة البحرية بهذه المنظومة.

واكد الادميرال خانزادي بان الصواريخ المطلقة من منظومات الاطلاق العمودي هي لمواجهة صواريخ كروز وكذلك الصواريخ المضادة للسفن المطلقة من قبل الطائرات في مستويات متدنية ومتوسطة.

ارنا