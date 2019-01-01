الليكود يستعد لاستبدال نتنياهو

جهينة نيوز:

ذكرت وسائلُ اِعلامِ العدو أن حزبَ الليكود الصهيوني يستعدُّ لاستبدالِ رئيسِ الحزب بنيامين نتنياهو في الأيامِ المقبلة.وبِحَسَبِ استطلاعٍ للرأيِ اجرته القناة 13 الاسرائيلية فإنَ 56% من الجمهورِ الصهيوني يعتقد اَنَ نتنياهو لا يستطيع الاستمرار في رئاسةِ الحكومة بعدَ توجيهِ الاتهامِ اليهِ بتهَمِ الفساد.

وقد اعتبرَ نتنياهو اَنَه يتعرَض لمحاولةِ انقلاب واَنَ الاتهاماتِ بحقه “باطلة ومغرِضة” بعدَ أن قرَّرَ المدعي العامّ تقديمَه للمحاكمة بتُهَمِ تلقّي الرَشوةِ والاحتيالِ وخيانةِ الأمانة والذي يعتبر بمثابة نهاية لحياتهِ السياسية.

المنار