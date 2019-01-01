آلاف المعتقلين في سجون المغرب يعانون اختلالات عقلية ونفسية

جهينة نيوز:

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، محمد صالح التامك، أن أكثر من 4 آلاف و500 سجين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، يقبعون في مختلف سجون المملكة.

وأشار التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين، إلى قصة طفل لا يتعدى عمره أحد عشر عاما، قال إنه صادفه في زيارة له إلى سجن "خريبكة"، وهو في حالة متقدمة من المرض العقلي.

وقال التامك: "الحارس لا يفارق الطفل كظله، لأنه إذا تركه وحده سيعتدي عليه الأحداث، الطفل فاقد لقواه العقلية، وليس من المفترض أن يكون في السجن".

وحسب المعطيات التي قدمها المندوب العام، فإن "سجون المملكة يوجد بها حاليا 49 شخصا محكومين بانعدام المسؤولية الكاملة".

من جانبه، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد: "إنها كارثة".

هسبريس