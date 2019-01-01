المخابرات الروسية تكشف عن تورط واشنطن في الأحداث الأخيرة في بوليفيا

جهينة نيوز:

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين أن الولايات المتحدة متورطة في الأحداث الأخيرة في بوليفيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ناريشكين قوله اليوم إن “الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى أزمة في بوليفيا من أجل تغيير سياسة هذا البلد” مضيفا إن “الوضع في بوليفيا سيبقى مترنحا في الوقت الحالي”.

وكان الرئيس البوليفي ايفو موراليس الذي أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر كشف أمس الأول أن الولايات المتحدة تعارض عودته إلى البلاد في استمرار لتدخلها الفاضح في شؤونها.

وتأتي تصريحات موراليس هذه في وقت قتل فيه 8 أشخاص على الأقل برصاص قوات أمن السلطات الانقلابية المؤقتة في بوليفيا خلال احتجاجات نفذها أنصاره في مدينة آل التو غرب البلاد.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعت أمس الأول السلطات البوليفية المؤقتة إلى العمل على توحيد المجتمع في بوليفيا وعدم بث الكراهية وقالت “نحث السلطات البوليفية المؤقتة على طرح جدول أعمال توحيدى وتعزيز وحدة المجتمع وليس التركيز على التحريض وإثارة الكراهية”.