ايران: سنرد بحزم على أي بلد يثبت علاقته بأعمال الشغب الأخيرة

جهينة نيوز:

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن بلاده سترد بحزم على أي بلد يثبت تورطه بالتدخل في شؤون إيران وعلاقته بأعمال الشغب الأخيرة فيها.

ونقلت وكالة “فارس” عن جهانغيري قوله خلال اجتماع اليوم “إن الأميركيين وبعد فشلهم في إخضاع إيران عبر الحرب الاقتصادية غيروا نهجهم وسعوا لممارسة الضغوط عليها عبر تدخلات في شؤونها وبمواكبة من قبل بعض دول المنطقة”.

وأشار جهانغيري إلى أن أي دولة يثبت تدخلها في شؤون إيران الداخلية للإضرار بالشعب الإيراني ستلقى رداً حازماً بالتأكيد.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد مؤخراً ضلوع مجموعات مما تسمى منظمة “مجاهدي خلق” وأعداء الثورة في أعمال الشغب التي شهدتها المدن الإيرانية مؤخراً.