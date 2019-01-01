سيارات جوالة للسورية للتجارة تبيع الغاز المنزلي بعدد من أحياء دمشق

جهينة نيوز:

سير فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق اليوم سيارات جوالة لبيع اسطوانات الغاز المنزلي في عدد من أحياء دمشق بهدف منع حدوث ازدحام أو اختناقات في البيع وتأمينه للمواطنين وذلك في إطار التدخل الإيجابي في الأسواق وفق مدير فرع المؤسسة بدمشق يوسف عقلة.

وأشار عقلة في تصريح إلى أن عدد السيارات التي سيرت اليوم 10 تصل حمولة كل منها إلى 300 اسطوانة مؤكدا حرص المؤسسة على تسيير هذه السيارات بشكل مستمر وفي مناطق مختلفة في دمشق لبيع الاسطوانات بالسعر النظامي وبموجب البطاقة الذكية وذلك إلى جانب مراكز التوزيع المعتمدة.

ولفت عقلة الى دور المواطنين في إبلاغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المؤسسة عن أي حالة غش أو تلاعب بسعر ووزن اسطوانة الغاز لتقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين.