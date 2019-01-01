الخارجية الأردنية: الأمن والسلام لن يتحققا إلا بانتهاء الاحتلال

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال الجلسة الافتتاحية في حوار المنامة أن "الأمن والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا إذا انتهى الاحتلال".

وأكد الصفدي في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" "أكدت في الجلسة الافتتاحية في حوار المنامة أن الأمن والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا اذا انتهى الاحتلال".

وتابع وزير الخارجية الأردني "كما قال جلالة الملك العلاقات مع إسرائيل في أدنى مستوياتها".

وأشار الصفدي إلى أن "الأردن يتحمل تبعات الأزمات الإقليمية وسيبقى في مقدم الجهود المستهدفة حلها".