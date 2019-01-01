إليسا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي باغنية جديدة دعما للاحتجاجات!

جهينة نيوز:

أطلقت الفنانة إليسا أغنية جديدة بعنوان "عم ثور" أهدتها للشعب اللبناني دعماً للاحتجاجات الشعبية في وجه الفساد.

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت الأغنية على قناتها في يوتيوب وصفحتها الرسمية في تويتر، وكتبت بعضاً من كلمات الأغنية التي تقول فيها "عم ثور تاقلك أنا يا هالوطن أمك أختك أنا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك".

بدورها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في لبنان بعد هذه الأغنية ليصل عدد المشاهدين إلى قرابة 70 ألف خلال أقل من 24 ساعة على نشرها في يوتيوب.

ونشرت إليسا الكثير من التغريدات في تويتر تعبر بها عن دعمها المطلق للثورة في لبنان حتى أنها سميت في كثير من العليقات ب "صوت الحق".