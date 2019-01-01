الآلاف يحتشدون بشوارع كولومبيا.. وحظر للتجوال في العاصمة بوغوتا

جهينة نيوز:

فرضت السلطات في كولومبيا حظرا على التجول ليلا في العاصمة بوغوتا، بينما تعرضت عدة متاجر في جنوب المدينة للنهب وسد المحتجون الطرق. وسرق آخرون حافلة عامة.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في خطاب تلفزيوني مساء امس الجمعة إن بعض الناس يستغلون الاحتجاجات "لنشر الفوضى".

وأضاف "ابتداء من الأسبوع القادم سأبدأ حوارا وطنيا من شأنه أن يعزز أجندة السياسات الاجتماعية الحالية".

واحتشد آلاف الكولومبيين مجددا بالشوارع يوم امس الجمعة ووقعت أعمال نهب متفرقة في عدة مناطق بالعاصمة بعد مسيرات حاشدة يوم الخميس أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وشارك أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات يوم الخميس للتعبير عن الاستياء المتصاعد من حكومة الرئيس إيفان دوكي، بما في ذلك الغضب بعد شائعات عن إصلاحات اقتصادية رغم نفي الرئيس لها، والغضب مما يقول المحتجون إنه تقاعس الحكومة عن التصدي للفساد ومقتل نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب "رويترز".

واحتشد الآلاف مساء امس في ساحة بوليفار في بوغوتا، من بينهم أسر ومسنون. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع مما دفع المتظاهرين للتفرق بالشوارع الضيقة في الحي التاريخي القديم.

وأعاد بعض المحتجين تجميع صفوفهم عند تقاطعات طرق وواصلو الهتاف.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز ترويلو للصحفيين إن التحقيقات جارية في مقتل الأشخاص الثلاثة.

وأضاف أنه رغم أن الغالبية العظمى من المشاركين في احتجاجات الخميس كانوا سلميين، فقد تم اعتقال 98 شخصا بينما أصيب 122 مدنيا و151 من أفراد الأمن.

وتزامنت الاحتجاجات مع مظاهرات في بلدان أخرى بأمريكا اللاتينية، بما في ذلك مظاهرات ضد إجراءات التقشف في تشيلي واحتجاجات على مزاعم بالتلاعب بالانتخابات في بوليفيا أدت إلى تنحي الرئيس إيفو موراليس.