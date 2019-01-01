مقتل 3 من رجال الأمن في هجوم بقنبلة على مركز للشرطة جنوب غرب كولومبيا

جهينة نيوز:

قُتل ثلاثة من رجال الشرطة الكولومبية اليوم السبت في انفجار قنبلة في مركز للشرطة بعد أن احتشد الآلاف لتجدد الاحتجاجات واندلاع أعمال نهب متقطعة في العاصمة بوغوتا.

وقال مسؤول محلي إن ثلاثة ضباط قتلوا وجرح سبعة آخرون بعد هجوم على مركز للشرطة في جنوب غرب كولومبيا المضطرب، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وقال مسؤول المدينة خاييم أسبريلا: "كان هجوما على مركز للشرطة به أسطوانات موضوعة على منحدر مما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في الوقت الحالي"، مضيفا أن الهجوم في سانتاندر دي كويليتشو لم يكن له صلة بالاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس إيفان دوكي.

وكانت السلطات في كولومبيا فرضت حظرا على التجول ليلا في العاصمة بوغوتا، وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في خطاب تلفزيوني مساء الجمعة إن بعض الناس يستغلون الاحتجاجات "لنشر الفوضى".

واحتشد آلاف الكولومبيين مجددا بالشوارع يوم الجمعة ووقعت أعمال نهب متفرقة في عدة مناطق بالعاصمة بعد مسيرات حاشدة يوم الخميس أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وشارك أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات يوم الخميس للتعبير عن الاستياء المتصاعد من حكومة الرئيس إيفان دوكي، بما في ذلك الغضب بعد شائعات عن إصلاحات اقتصادية رغم نفي الرئيس لها، والغضب مما يقول المحتجون إنه تقاعس الحكومة عن التصدي للفساد ومقتل نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.