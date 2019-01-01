الموارد المائية تنهي تدعيم محطة نبع الفيجة وتجهز 61 بئراً

جهينة نيوز:

بيّن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الموارد المائية المهندس بسام أبو حرب في تصريح خاص لـ «تشرين» أنه تم الانتهاء في محافظة دمشق وريفها من تنفيذ مشروع تدعيم محطة نبع الفيجة وتأهيل المبنى الإداري والشبكات الخاصة بمركز ضخ النبع مع استكمال إنشاء تصوينة الحرم المباشر الجديد وتصوينة الحماية إضافة إلى حفر وإعادة تجهيز 61 بئراً في مناطق متفرقة في ( الربوة _قصر الشعب – الكسوة – دروشا- ضاحية الأسد – السيدة زينب- معربا ووادي مروان وجيرود – مضايا – قطنا والقطيفة وسعسع وقارة وبرزة والتل وكفر يابوس وعدرا ) وتم استكمال واستبدال وتجديد شبكات المياه في كل من المدينة وريفها ( الغوطة الشرقية – وحرستا ودوما وعدرا العمالية ومعضمية القلمون ووادي بردى والديماس ووادي اللوز وتأهيل خط بردى الداعم لقدسيا وإصلاح وصيانة مضخات خاصة لزوم الآبار في ريف دمشق وإعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي في دير مقرن والغوطة وإعادة تأهيل مركز ضخ نافذة العيون.

أما في محافظة حلب فبين أبو حرب أنه تم الانتهاء من محطات ضخ ( صلاح الدين – الفيض) وأيضاً من تأهيل محطة مسكنة ومنشأة الأسد ومن إنهاء استبدال شبكات المياه في حي مساكن السبيل وصيانة شبكة المياه في مدينة حلب والشيخ مقصود والأشرفية بالإضافة لإصلاح واستبدال التفريعات المنزلية في أحياء مدينة حلب القديمة وتنفيذ وصلات رئيسة وفرعية في منطقة الشعار وتقديم وتركيب تجهيزات ميكانيكية وكهربائية لمشروع ضخ عين البيضة الذي يروي 15 قرية، إضافة إلى تركيب وتجريب مجموعات الضخ وملحقاتها في الخفسة وتمديد شبكات تجميع آبار في محطة باب النيرب واستبدال مجمع في محطة تشرين وإعادة تأهيل وتجهيز 9 آبار في حربيل الجديد وخناصر والروضة وجوار الورد والزهراء وأيضاً إعادة تأهيل مراكز ضخ في نبل و النيرب والروضة والدويرينة واستبدال وتجديد شبكة مياه أبو صفيطة وتبارة ونبل والشيخ زيات وعطشانة وترميم وتأهيل مبنى المصافي في محطة التعقيم الثالثة وتقديم وتركيب تجهيزات ميكانيكية وكهربائية لمشروع تأهيل محطة بنان ومحطة ضخ باشكوي وضخ جسر النيرب للأعمال الميكانيكية والكهربائية.

وفي محافظة السويداء كانت للوزارة أيضاً أعمال- حسب أبو حرب- بإعادة تأهيل 26 بئراً في كل من: قرية مياماس والدارة والمجدل وبئر قرية البرازة وبئر السويداء وبئر الثعلة وبئر سهوة البلاطة وبئر قرية لبين والسكن الشبابي إضافة إلى بئرين قيد الحفر في قرية أم حارتين والحقف وبدء تنفيذ خزان سعة 1000 متر مكعب لمشروع إرواء ضاحية السكن الشبابي وخزان سعة 500 متر مكعب لمشروع إرواء مدينة صلخد من آبار العليقة وبدء تنفيذ محطة ضخ في موقع بئر الجرماني بمدينة السويداء وفي موقع تجمع آبار العليقة لمشروع إرواء مدينة صلخد وتوريد بواري بولي إيتيلين مختلفة الأقطار لزوم أعمال استبدال وتوسيع خطوط شبكات المياه وتنفيذ أعمال خط مياه بطول 1300 متر لربط محطة ضخ القنية مع محطة سد حبران وتوريد مجموعات ضخ رفع 500 و600 و650 تصريف 30 متراً مكعباً مع البدء بتنفيذ أعمال استبدال وتجديد شبكات المياه في الوحدات الاقتصادية في المدينة وشهبا وصلخد والريف الغربي والشرقي والقريا، كما تم تنفيذ خط مياه لربط بئر سهوة بلاطة الجديدة مع خزان المحطة بطول 1100 متر والانتهاء من تنفيذ خزان سعة 300 متر مكعب في محطة بئر السويداء.