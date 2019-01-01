إصابات أثر اعتداء قوات العدو والمستوطنين على مواطنين فلسطينيين جنوب الخليل

جهينة نيوز:

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين أثر اعتداء قوات العدو الإسرائيلي وعشرات المستوطنين الصهاينة على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة العربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “أصيب ثمانية مواطنين برضوض وبالاختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حارة الجعبري وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل”.

وذكرت المصادر ان “مجموعات من المستوطنين المسلحين اعتدت على المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل في شوارع الحارة التحتا من مدينة الخليل”.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف منذ ساعات مساء اليوم، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية لإقامة شعائرهم التلمودية.

فلسطين اليوم