الأمم المتحدة تضغط على فرنسا من أجل الوفد السوري المشارك بالمؤتمر العام للتربية والتعليم

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "القدس العربي" البريطانية الناطقة بالعربية، اليوم الجمعة، عن مفاجأة حول قيام الأمم المتحدة بمساعدة الدولة السورية بالتملص من العقوبات الأوروبية.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة الفرنسية سمحت لوزير التربية في الحكومة السورية ، عماد العزب، المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية بالدخول إلى أراضيها، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 40 للمؤتمر العام للتربية والتعليم والثقافة الذي تنظمه "اليونسكو"، والمقام في باريس.

وأضافت الصحيفة، أن الداخلية الفرنسية رفضت بداية منح التأشيرت، إلا أنها اضطرت لمنح تأشيرة الدخول للوفد الرسمي السوري بضغط من اليونسكو، بعد أن تلقت منها كتاباً شديد اللهجة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكتاب ينص على أن الحكومة الفرنسية يجب أن تلتزم باتفاقية المقر التي تفرض عليها إعطاء سمات الدخول للوفود القادمة، للمشاركة في أعمال تقوم بها اليونسكو.

من جانبه، أكد موقع "سيريانديز" الفرنسي أن الوفد السوري، برئاسة "العزب" وصل إلى باريس، أمس الخميس، بالرغم من إدراجه في شهر آذار الماضي، على اللائحة السوداء للعقوبات الأوروبية.