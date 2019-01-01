مصر تتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

جهينة نيوز:

أحرز المنتخب المصري لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بفوزه في المباراة النهائية اليوم الجمعة على نظيره منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف بعد التمديد.

وافتتح المنتخب المصري باب التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق كريم العراقي، وعادل منتخب ساحب العاج النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة عن طريق أبو بكر دومبيا، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ويلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين.

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للمنتخب المصري ليتوج "الفراعنة" باللقب القاري.