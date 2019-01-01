أبراج السبت 23 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٣/ ١١: يلبي رغبات الاخرين يحصل على المودة، النجاح ياتي متاخر، يميل للتفاصيل، متطلب، تتراوح احاسيه بين الحزن والفرح، جسده مثل عقله نشيط دائما

للبعض ارتباط وتغيير عمل، انهاء مشاكل السنة ببداية جديدة، موعد انتقال للمنزل او مكتب جديد، للبعض ركود وجمود بسبب وعود لم تتحقق على صعيد السنة، تغيير محل أقامة

الحمل: نهارك فيه بعض الرتابة وتسلل لحياتك المهنية بسبب تراكم الاعمال، نهار تتقبل فيه عملك، عمل في اكثر من مكان يتطلب كل وقتك، جهود جبارة لتجاوز العقبات، اعط لنفسك اجازة مؤقتة وضع جدول زمني لاعمالك حتى ترتاح من الضجر والتبرم، انتبه لصحتك

الثور: امامك فرصة ذهبية لا تعوض، انتهزها مع ان الفكرة والتخيلات تتزاحم في ذهنك، تقبل الوضع مثل ما هو لان السعادة في طريقها اليك، تجذب الانظار وتتعرف لاشخاص جدد يشبهوك، الحظ لا يتخلى عنك، تعاون وانسجام وتناغم لك

الجوزاء: لا تترك الشك يسيطر عليك، ابتسم وحافظ على توازنك العائلي، قلل من زيارات الاصدقاء ضمن اجواء العائلة، احتمال تغييرات مفاجئة قوية، حاول ان لا تكون احكامك قاسية وتعطيك الامن الامان، اذا حصل اعطال لا تعصب

السرطان: نهار فيه نشاط ومحاسبة، تقوم برحلة لمكان تثبت عاطفتك نحو شخص آخر وتهتم بأمورك أكثر، استجب لنداء قلبك ومصلحتك لان الاجواء الفلكية تشجعك على الاستفادة من اتصال مهم او خبر جيد يتعلق باحد الاخوة او الجيران، مقابلات ولقاءات

الاسد: المؤشرات الفلكية ممتازة على صعيد حياتك المالية، لا تفوت فرصة قد تعرض عليك من شخص قريب لان مصلحتك تقتضي بالموافقة، ويكون عندك حدث سعيد ينتظرك، قد يكون مبلغ من المال، لا ترتجل المواقف خفف النفقات

العذراء: تأثير القمر على برجك يضاعف جاذبيتك، والتحسن يسير بخطوات هادئة، تشعر بالفرح بسبب عروض مغرية على صعيد اعمال جديدة، لا تخف من تنفيذها، الحظ لجانبك هذه الفترة، لا تحمل اكثر من بطيخة في يد واحدة، الامور جيدة، خطواتك ايجابية، صوتك مسموع

الميزان: بدات الحيرة تأخذ تفكيرها لك وخاصة مع الاخبار التي سمعتها مؤخرا مع المقربين، تشهد تقلبات غير مفهومة بالتصرفات والعواطف والاجواء، تشعر بانك تكره نفسك، الحلول موجودة ولكنك بحاجة لمن يمد يده لك، الموسيقى والالوان الجميلة تعطيك الثقة بالنفس، لا تترك وجهك يسود اليوم

العقرب: انت لطيف وتفرض لطفك على من حولك وتنجذب اليك المعارف والاصدقاء، احتمال يستغل احد ما استغلال نفسيتك المحببة بمشروع يعود عليك بالخسارة، تنه مشكلة على خير، لا تعقد ثقتك بنفسك، اطلب مساعدة من صديق، تحصل على فرصة جميلة، لقاءات نشاط اجتماعي وجوه جديدة ووجوه قديمة

القوس: حاول ان يسبق عملك فكرك، ابتعد عن الاحاديث بدون فائدة، مشاريعك مهمة وحيوية، يطلب منك صبر وطولة بال، تميز بين واجباتك وواجبات الاخرين، ثبت مكانتك العملية بسمعتك الطيبة، انتبه من اي عاصفة هوجاء من احد الوالدين او من المسؤولين

الجدي: امنية تتحقق قرببا، لكل كلمة ستقولها اليوم انفراج جديد، شخص ما يترصد تحركاتك ويستفيد من الظروف، احتمال تفكر بسفرة قريبة عليك، تبتعد عن الهموم اليومية، احد ما يستفز أعصابك، الحركة لك واللقاءات والمسافات هي من نصيبك

الدلو: مشغول بالامور المالية، بعض العرقلة بأعمالك على صعيد قضايا او مصاريف، تتورط في موقف حرج، لا تعتمد على أحد ابتعد عن الاقاويل واسرع لتحسين وضعك، التردد لا يفيدك بهذا اليوم، لا تنسى اذا عملت معروف استره اليوم، مرتجعة بحساباتك المالية، تجنب التعصيب في امورك المالية بسبب دفع فاتورة

الحوت: لا تتمادى بالتعامل هذا اليوم، احتمال ترتكب خطأ وتظهر نتائجه وتتسرع باتخاذ قرار مهم، حتى لا تكون عرضة للندم فيما بعد خاصة على خلاف مع شريك، انتبه وكن سلس وحنون ومتفهم ولا تخالف القانون