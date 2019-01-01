تويتر تتيح للمستخدمين حجب التعليقات على تغريداتهم

جهينة نيوز:

أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حجب تعليقات معينة على تغريداتهم لمنحهم سيطرة أكبر على محادثاتهم في موقعها للتواصل الاجتماعي.

ووفقا لوسائل إعلام فإن الشركة أوضحت في بيان اليوم أن هذا الخيار هو طريقة جديدة لتقليل الضوضاء في وقت أن 85 بالمئة من الأشخاص الذين يخفون الردود لا يستخدمون الحظر أو الكتم.

وأشار البيان إلى أنه كان لدى الناس فضول لمعرفة كيف ستستخدم الشخصيات العامة من السياسيين والصحفيين هذه الميزة وهل سيظل المستخدمون قادرين على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على الأيقونة التي تظهر على التغريدة أم لا.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود الشركة التي قالت إنها تستهدف تطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة.

وتم اختبار الخاصية في وقت سابق بالولايات المتحدة واليابان وكندا حيث صرحت الشركة حينها بأنها تسعى لأن يشعر الجميع بالأمان والراحة خلال المحادثات