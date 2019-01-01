نعيم قاسم: أمريكا هي المعرقل الأول في تشكيل الحكومة و حزب الله لن ينجر إلى الفتنة

جهينة نيوز:

أكد نائب الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم ان المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أميركا لأنها تريد حكومة على شاكلتها ونحن نريد حكومة على شاكلة الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني".

و أشار قاسم إلى أنه لا يرى أي مؤشرات لاندلاع حرب أهلية جديدة في لبنان، مؤكداً أن حزب الله لن ينجر إلى الفتنة.

وقال: "إن الأزمة الاقتصادية التي امتدت إلى النظام المصرفي أصابت بيئة حزب الله الشيعية كما يتأثر أي مواطن لبناني من أي طائفة ومن أي مذهب، لكن هذا لا يعني أنه إذا كان جمهورنا متأثراً كما كل الجمهور اللبناني أن يكون هذا نجاح لمن افتعل الأزمة".

وأضاف أن "حزب الله أيّد المطالب الشعبية بتحويل المسؤولين الفاسدين إلى المحاكمة كائناً من كان".