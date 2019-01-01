الصحة اليمنية: إغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة أكثر من 43 ألف مريض

جهينة نيوز:

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية الدكتور يوسف الحاضري، إن أكثر من 43 ألف مريض توفوا جراء عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب حصار قوى العدوان وإغلاقها لمطار صنعاء الدولي منذ العام 2016م.

وأضاف الحاضري في اتصال مع قناة المسيرة ان أكثر من 320 ألف حالة مرضية لم تتمكن من السفر لتلقي العلاج بسبب الحصار وإغلاق مطار صنعاء.. مضيفاً أن آلاف المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة كان من الممكن علاجهم وتدارك حالتهم لو تمكنوا من السفر إلى خارج اليمن للعلاج.

وأكد الحاضري أن الحصار وإغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة أكثر من 28 ألف من مرضى السرطان نتيجة انعدام المستلزمات الطبية بالشكل المطلوب.