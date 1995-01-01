Victoria's Secret تلغي عرضها السنوي عقب انتقادات متزايدة

جهينة نيوز:

ألغت دار Victoria's Secret للملابس الداخلية، عرض أزيائها السنوي لـ«تقييم استراتيجية التسويق لعلامتها التجارية الشهيرة»، بعد تراجع أرباحها إثر إقبال الكثير من زبائنها على شراء ملابس أرخص من شركات منافسة و وسط تراجع معدلات المشاهدة وانتقادات متزايدة للحدث الشهير.

وأطلق أول عرض أزياء للدار عام ،1995 وكان ذات يوم حدثًا مهمًا لمحبي ثقافة البوب، وجاذبا لملايين المشاهدين كل عام.

لكن في العام الماضي، حصل العرض على أدنى معدلات مشاهدة له على الإطلاق، ووجهت للدار انتقادات بالتمييز الجنسي والقِدم والافتقار إلى التنوع. ، حيث أظهر تحليل أن عرض 2018 شوهد من قبل 3.3 مليون شخص بأمريكا مقارنة ب12 مليون في 2001

وقالت الشركة الأم، للعلامة التجارية، "إل براندز" إن "تطوير" إستراتيجيتها التسويقية ضمن أولوياتها.

وقال المدير المالي، ستيوارت بورغدوفر، للمستثمرين خلال مناقشة أرباح الشركة "إننا نحاول معرفة كيف يمكننا النهوض بالعلامة التجارية وإيصالها إلى العملاء بشكل أفضل".