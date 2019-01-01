المطران عطا الله حنا يستنكر العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

استنكر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية معربا عن تضامنه مع سورية في مواجهة ما تتعرض لها من اعتداءات.

وأكد المطران حنا في بيان اليوم أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية عدوان على الأمة العربية بأسرها وفلسطين بشكل خاص ولا سيما أنه يأتي في وقت يتم فيه التآمر على القضية الفلسطينية وتستهدف مدينة القدس بشكل غير مسبوق.

وشدد المطران حنا على التضامن الكامل مع سورية وعلى أن الاعتداء عليها هو اعتداء على فلسطين وقال: “دمشق والقدس توءمان لا ينفصلان”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.