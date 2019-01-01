ما هي حقيقة الانفجار النووي في بحر الصين ... و من يقف خلفه ..؟

جهينة نيوز:

تناقل عدد كبير من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام نبأ نشره موقع راديو "هال تيرنر"، يفيد برصد انفجار نووي كبير تحت الماء في بحر الصين الجنوبي.

وذكر الموقع منذ ساعات على لسان مصادر "عسكرية" أن الانفجار النووي المزعوم وقع على عمق 50 مترا، وبقوة تقدر بين 10 إلى 20 كيلوطنا، مستبعدا حدوث زلزال.

وقال الموقع إنه حادث لا يزال غامضا، متسائلا عما إذا كانت الصين قد فجرت قنبلة نووية تكتيكية تحت البحر بهدف توجيه تحذير للولايات المتحدة ردا على تدخلاتها في أحداث هونغ كونغ.

ودحض موقع Gizmodo هذه الرواية جملة وتفصيلا، مشددا على أن بكين لم تفجر شيئا "بغض النظر عن الادعاءات الواسعة الانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي".

ونقل هذا الموقع عن خبراء قولهم إن فكرة أن تتمكن أي جهة ممد من رصد تجربة نووية تحت الماء بواسطة أجهزة الكشف الأرضية مضحكة، مشيرين كذلك إلى أنه من الغباء إجراء اختبار نووي في بحر الصين الجنوبي.

وانبرى عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه "الواقعة" وتساءل بعض من سلّم بحدوثها عما إذا كانت الصين فجرت قنبلة نووية صغيرة الحجم أم أن غواصة نووية قد انفجرت.