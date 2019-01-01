البنتاغون: السعودية تسببت في خسائر أساسية للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة

جهينة نيوز:

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السعودية بالتسبب في خسائر أساسية للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وذلك بسبب الإخفاق العسكري السعودي في اليمن.

ونقلت صحيفة رأي اليوم عن مصادر وصفتها بالمطلعة جدا أن الدوائر الأمريكية الاستخباراتية بدأت تتهم السعودية بالمبالغة في قدراتها العسكرية وقدراتها على الحسم فنيا وتقنيا بالرغم من التجهيزات المتطورة التي بين يدي الجيش السعودي ضمن سياقات الإخفاق في “عاصفة الحزم” التي يتفسخ تحالفها.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه التقارير هي التي تدفع اليوم باتجاه البحث عن مخرج استراتيجي سيكون سياسيا على الأرجح ما دام الحسم العسكري في اليمن قد وصل إلى مستويات معقدة جدا خصوصا في ظل المخاطر الإستراتيجية الكبيرة الناتجة عن وجود آلاف من قطع الطائرات بدون طيار المصنعة بدائيا وبتكنولوجيا وكلفة أقل في المنطقة وتحديدا بيد من أسمتهم “الحوثيين” جراء صعود جميع الأطراف على الشجرة اليمنية وفقا للمصدر.

يذكر أن الطيران المسير اليمني أثبت تفوقا فريدا في ضرب الأهداف السعودية وكذلك الإماراتية، حيث فشلت أنظمة الدفاع الأمريكية المتطورة في التصدي لها ما شكل ضربة قاصمة لسمعة السلاح الأمريكي وخسائر كبيرة تكبدتها دولتا العدوان على اليمن.