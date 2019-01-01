وقفات احتجاجية بصنعاء تندد بجرائم العدوان وخروقاته وتؤكد استمرار النفير العام

جهينة نيوز:

نُظمت بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء اليوم عقب صلاة الجمعة ، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم وخروقات العدوان السعودي الأمريكي والحصار.

وأكد المشاركون في الوقفات، استمرار النفير العام ورفد المرابطين في جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال والعتاد حتى تحقيق النصر.

وطالبت بيانات صادرة عن الوقفات بتعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لإفشال مخططات العدوان.. داعية القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير الرد على أي حماقات يرتكبها العدو.

ودعت البيانات الجهات ذات العلاقة الاستمرار في التصحيح ومحاربة الفساد والتخفيف من معاناة المواطنين