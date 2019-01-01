4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية تعرف عليها

جهينة نيوز:
قالت الجمعية الألمانية لطب الأمراض المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم استعمالها بشكل سليم.
و بحسب وكالة الانباء الالمانية ذكرت الجمعية الضوابط التالية لاستعمال المضادات الحيوية:
1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.
2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفة الطبيب.
3- يجب الالتزام بمدة تناول المضاد الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.
4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.