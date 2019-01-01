4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية تعرف عليها

الجمعة, 22 تشرين الثاني 2019 الساعة 17:18 | منوعات, صحة

4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية تعرف عليها

جهينة نيوز:

قالت الجمعية الألمانية لطب ‫الأمراض المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم ‫استعمالها بشكل سليم.

‫و بحسب وكالة الانباء الالمانية ذكرت الجمعية الضوابط التالية لاستعمال المضادات الحيوية:

1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب ‫الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.

2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية بدون وصفة الطبيب.

3- يجب ‫الالتزام بمدة تناول المضاد الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.

4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي ‫دون الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.


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