إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

جهينة نيوز:

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة الذين نددوا على وجه خاص اليوم بإعلان الإدارة الأميركية أن المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق بينهم أطفال ونساء.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.