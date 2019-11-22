الإعلامي سامي كليب يعلن استقالته من قناة الميادين

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1مراقب
22/11/2019 17:34
صحوة متأخرة
ما شا الله صحي ضمير سامي كليب بعد 9 سنسن بالميادين
2جاد
22/11/2019 17:36
تساؤل
ما علاقة استقالة كليب بمقابلة الرئيس ميشيل عون التي اجراها كليب و التي اتضح انها كانت فخ للرئيس اللبناني ؟؟؟؟؟
3متابع
22/11/2019 17:45
لبنان السبب
يبدو أن موقف سامي كليب داعم لمطالب الحراك في لبنان و كما هو معروف أن قناة الميادين تتعامل بحذر مع الموقف بدليل التغريدة التي نشرها على تويتر قبل اعلانه الاستقالة بساعتين
اذا يبدو واضحا ان كليب له دور في هذا الحراك او يسعى له
17:34
17:36
17:45