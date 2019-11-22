الإعلامي سامي كليب يعلن استقالته من قناة الميادين

الجمعة, 22 تشرين الثاني 2019 الساعة 16:39 | ثقافة وفن, تلفزيون

الإعلامي سامي كليب يعلن استقالته من قناة الميادين

جهينة نيوز:

أعلن الإعلامي سامي كليب إستقالته من قناة "الميادين". وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "انسجاما مع افكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة "الميادين" متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح".


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  1. 1 مراقب
    22/11/2019
    17:34
    صحوة متأخرة
    ما شا الله صحي ضمير سامي كليب بعد 9 سنسن بالميادين
  2. 2 جاد
    22/11/2019
    17:36
    تساؤل
    ما علاقة استقالة كليب بمقابلة الرئيس ميشيل عون التي اجراها كليب و التي اتضح انها كانت فخ للرئيس اللبناني ؟؟؟؟؟
  3. 3 متابع
    22/11/2019
    17:45
    لبنان السبب
    يبدو أن موقف سامي كليب داعم لمطالب الحراك في لبنان و كما هو معروف أن قناة الميادين تتعامل بحذر مع الموقف بدليل التغريدة التي نشرها على تويتر قبل اعلانه الاستقالة بساعتين اذا يبدو واضحا ان كليب له دور في هذا الحراك او يسعى له

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