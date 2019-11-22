الإعلامي سامي كليب يعلن استقالته من قناة الميادين

جهينة نيوز:

أعلن الإعلامي سامي كليب إستقالته من قناة "الميادين". وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "انسجاما مع افكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة "الميادين" متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح".