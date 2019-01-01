مستشار ماكرون: لا توافق دولي لإيجاد حل لأزمة لبنان

جهينة نيوز:

قال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد توافق داخل الأسرة الدولية لإيجاد حل للأزمة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر.

وذكر مستشار لماكرون لقناتي "العربية" و"الحدث" في باريس إن "هناك نوعا من اللامبالاة الدولية حيال لبنان".

كما شدد المستشار بحسب قناة "العربية"، على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان "في كل الظروف".

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.